تأهل الفيلم الوثائقي الايراني «هنا الحياة» (اينجا زندكي) للمخرج حسين فاطميان الى المشاركة في مهرجان «LIDF» الدولي للأفلام الوثائقية بلندن.

وسيتنافس الفيلم في الدورة الحادية العشرة للمهرجان مع افلام من شتى انحاء العالم.

ويقام مهرجان «LIDF» سنويا منذ عام 2007 في متحف بريطانيا ويقدم سنويا صورة فريدة للعصر الحاضر في أرجاء العالم.

ويسافر وثائقي «هنا الحياة» الى مختلف مدارس ايران في المناطق النائية التي واصلت العمل رغم صعوبة الظروف وقلة الطلاب.