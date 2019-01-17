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رقم الخبر: 242788 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
«هنا الحياة» يتنافس في مهرجان «LIDF» الدولي

«هنا الحياة» يتنافس في مهرجان «LIDF» الدولي

تأهل الفيلم الوثائقي الايراني «هنا الحياة» (اينجا زندكي) للمخرج حسين فاطميان الى المشاركة في مهرجان «LIDF» الدولي للأفلام الوثائقية بلندن.

وسيتنافس الفيلم في الدورة الحادية العشرة للمهرجان مع افلام من شتى انحاء العالم.

ويقام مهرجان «LIDF» سنويا منذ عام 2007 في متحف بريطانيا ويقدم سنويا صورة فريدة للعصر الحاضر في أرجاء العالم.

ويسافر وثائقي «هنا الحياة» الى مختلف مدارس ايران في المناطق النائية التي واصلت العمل رغم صعوبة الظروف وقلة الطلاب.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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