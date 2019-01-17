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رقم الخبر: 242787 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: ثقافة وفن  
مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان الأفلام الشرق أوسطية

مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان الأفلام الشرق أوسطية

يستضيف مهرجان (الافلام الشرق اوسطية) الدولي بدورته الحادية عشرة في بلغاريا سبعة افلام ايرانية.

والافلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: «الايام البرتقالية» للمخرج آرش لاهوتي و«العقول الصغيرة الصدئة» للمخرج هومن سيدي و«الغرفة المظلمة» للمخرج روح الله حجازي و«ورقة النفس» للمخرج ابراهيم مختاري و«الأمومة» للمخرجة رقية توكلي و«الزائدة الدودية» للمخرج حسين نمازي.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الخامس عشر من يناير وتستمر حتى الحادي والعشرين منه في العاصمة البلغارية صوفيا.

ويهدف المهرجان الى تعريف المشاهد البلغاري بعالم الاسلام والحضارة والثقافة الاسلامية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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