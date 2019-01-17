والافلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: «الايام البرتقالية» للمخرج آرش لاهوتي و«العقول الصغيرة الصدئة» للمخرج هومن سيدي و«الغرفة المظلمة» للمخرج روح الله حجازي و«ورقة النفس» للمخرج ابراهيم مختاري و«الأمومة» للمخرجة رقية توكلي و«الزائدة الدودية» للمخرج حسين نمازي.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الخامس عشر من يناير وتستمر حتى الحادي والعشرين منه في العاصمة البلغارية صوفيا.

ويهدف المهرجان الى تعريف المشاهد البلغاري بعالم الاسلام والحضارة والثقافة الاسلامية.