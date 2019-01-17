فقد ترشح «الكل يعلم» (همة مي دانند) لستة اقسام جائزة «فروز» التي يمنحها اتحاد النقاد والكتاب السينمائيين في اسبانيا وهي: جائزة افضل فيلم درامي، جائزة افضل ممثلة اساسية (بنيولبي كروز)، جائزة افضل ممثل اساسي (خافيير باردم)، افضل ممثلة ثانوية (بربارا لني)، افضل ممثل ثانوي (ادوارد فرنانديز)، وجائزة افضل مقطع دعائي.

اسست جائزة «فروز» سنة 2013 بواسطة اتحاد النقاد والكتاب السينمائيين في اسبانيا وتعد احدى اهم الجوائز السينمائية في اسبانيا.

وستمنح الجوائز في 19 من يناير الجاري حيث سيقام حفل لذلك في مدينة بيلبايو في اسبانيا.

تدور قصة فيلم «الكل يعلم» حول شابة تدعى كارولينا تسافر من الأرجتين إلى إسبانيا للقاء أٌقربائها، وتحدث أمور لم تكن في الحسبان خلال اللقاء الذي كان يفترض أن يكون مجرد لقاء عادي مع أقاربها ....

صورت مشاهد الفيلم في مدينة مدريد الإسبانية وشارك في بطولته إلى جانب بينولبي كروز وخافيير باردم، الممثل الأرجنيتي ريكاردو دارين.