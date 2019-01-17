اكد مدير مؤسسة «دريجة سينما» الايرانية «آرمين ميلادي» ان الترحيب الاميركي الواسع بالافلام الايرانية التي عرضت في أول مهرجان للافلام الإيرانية في نيويورك دليل علی انهم مهتمون بالسينما الإيرانية ويتوقون لمشاهدة أفلامها.

في اول مهرجان سينمائي ايراني في نيويورك

واضاف ميلادي ان مهرجان الافلام الإيرانيه يقام لأول مرة في نيويورك، لكننا في السنوات الأربع الماضية التي بدأنا نشاطنا اقمنا مهرجانات في أستراليا وبلدان أخری.

واوضح: في العام الماضي، عرضنا في نيويورك، فيلمين للممثلة الايرانية ليلی حاتمي وبحضورها. هذه كانت بداية مهرجان الأفلام إلايرانيه هناك.. نيويورك، إحدی أصعب المدن في العالم فيما يتعلق بانتاج او عرض الافلام وليس من السهل العمل هناك لكن الترحيب الجيد بهذين الفيلمين جعلنا نخطط لاقامة مهرجان.

وقال ميلادي ان أكثر من 50بالمائة من المتفرجين علی هذه الافلام كانوا من غير الإيرانيين والتجربة أظهرت لنا أن اهتمام سكان نيويورك بالافلام الاجنبية اكثر من باقي المدن الاميركية وأن استقبالهم كان جيدا للغاية.

واشار الی ترحيب وسائل الإعلام الأمريكية مثل نيويورك تايمز ونيويوركر بمهرجان الافلام الايرانية قائلا: هذا يدل علی اشتياق الأمريكيين لمشاهدة أفلامنا... آمل أن تتألق السينما الإيرانية في الولايات المتحدة مرة أخری بعد 10إلی 15 سنوات من الغياب واقامة هذه المهرجانات تسهل الامر.

وتابع: حاولنا اختيار الأفلام التي تألقت في المهرجانات الدولية وترضی مختلف الأذواق والأقرب إلی السينما التجارية للعرض في المهرجان.

وأعرب ميلادي عن أمله في أن يجلب أول مهرجان سينمائي إيراني مالكي صناعة السينما الأمريكية إلی التعاون مع المنتجين الإيرانيين معلنا ان هناك برنامجا جديدا لعرض بعض الافلام في لوس انجلوس بعد هذا المهرجان.

وبدأ مهرجان السينما الإيرانية الأول في نيويورك في 10 كانون الاول/يناير عرض خلاله 10 افلام وسيختتم اعماله بإهداء جائزة للفيلم المنتخب.

وعرض في المهرجان - الذي نظم بمشاركة مؤسسة دريجة سينما الايرانية للثقافة والفنون ومركز IFC في نيويورك- افلام «حكاية البحر» و«هذا ما احب» و«ظلال الرياح العالية» للمخرج بهمن فرمان آرا و«الخنزير» للمخرج ماني حقيقي و«هندي وهرمز» من اخراج عباس اميني و«البيت» لأصغر يوسف نجاد و«المخادع» لكمال تبريزي و«السينما الإيرانية من خلال عدسة جمشيد أكرمي» و«76دقيقة و15 ثانية مع عباس كيارستمي» للمخرج سيف الله صمديان و«العقول الصغيرة المتصدئة» للمخرج هومن سيدي.