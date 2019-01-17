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رقم الخبر: 242784 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 14:33 الاقسام: ثقافة وفن  
إبریل المقبل..تنظيم الدورة الـ61 من مسابقة القرآن الدولية في ماليزيا
بمشاركة ايران

إبریل المقبل..تنظيم الدورة الـ61 من مسابقة القرآن الدولية في ماليزيا

ستقام في 15 لغایة 20 إبریل / نیسان 2019 ، الدورة الـ61 من مسابقة القرآن الدولية في ماليزيا. مسابقة القرآن الدولية في ماليزيا هي أقدم مسابقة قرآنية على مستوى العالم وستقام من 9 لغاية 14 شعبان المعظم.

وسوف یمثل القارئ الايراني «هادي موحد أمين» الجمهورية الاسلامية الايرانية في فرع التلاوة بهذه الدورة من المسابقة، وسيرافقه الأستاذ القرآني الايراني «أحمد أبوالقاسمي» كاستاذ مرشد.

 وقد حصل القارئ الايراني «هادي موحد أمين» قبل هذا على المرتبة الأولى في المسابقة القرآنية الدولية في كرواتيا.

جدير بالذكر أن المقرئ والأستاذ القرآني «أحمد أبوالقاسمي» فاز بالمركز الأول في فرع التلاوة في المسابقة القرآنية الدولية في ماليزيا لعام 1992 للميلاد.

وتقام مسابقة القرآن الدولية في ماليزيا في قسمي الذكور والاناث في فرعي حفظ القرآن كاملاً وتلاوته، ومع ذلك، فإنه يتم توجيه الدعوة الى إيران لإيفاد القارئ إلى هذه المسابقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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