شلال «زردليمه» أو «بوينه» هو شلال جميل وبكر يقع في وسط جبال زاغرس الشاهقة بجنوب منطقة «اردل» في محافظة تشهار محال بختياري.

يقع هذا الشلال على طريق قبائل البختياريين الرحل. جدير بالذكر ان المنطقة الحارة التي تسكنها هذه القبائل تقع بالقرب من شلال زردليمه وعلى الجانب الأسفل من الوادي، في حين أن المنطقة الباردة تقع على أعالي الوادي والجبال.

يبلغ ارتفاع الشلال 40 متراً فيما يصل عرض تاجه الى 65 متراً. شلال زردليمه يقع على مقربة من غابات زاغرس التي تكثر فيها أشجار البلوط والمراعي الخضراء ومعالم أثرية مثل جسر «خدا آفرين» وطريق القبائل القديم، ودرج حجري كبير يعود الى ما قبل 6000 سنة، بقى حتى الآن 73 سلماً منه؛ كل ذلك جعل شلال زردليمه ضمن أجمل المناطق السياحية الطبيعية البكر في ايران.

هذا ويوجد بالقرب من الشلال مكان مسطح مناسب لاقامة الخيام والاستراحة، حيث يجري فيه نهر ماء عذب بارد.

يذكر أن مفردة «زرد» تعني عند لغة العشائر والقبائل هناك «المكان المرتفع»، فيما تعني مفردة «ليمه» في لغتهم «المكان الأسفل». فيمكن القول ان «زردليمه» تعني «الماء الذي يتساقط من الأعلى الى الأسفل».