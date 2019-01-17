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رقم الخبر: 242781 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
رئيس الاتحاد الكولومبي يفاوض كيروش في دبي

رئيس الاتحاد الكولومبي يفاوض كيروش في دبي

توجه رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، رامون خيسورون، إلى مدينة دبي الإماراتية، للتحدث مع البرتغالي كارلوس كيروش، المرشح الرئيسي لتولي الإدارة الفنية لمنتخب كولومبيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية محلية.

ويعد كيروش، مدرب منتخب إيران حاليا، الأقرب لخلافة الأرجنتيني خوسيه بيكرمان الذي تولى تدريب كولومبيا منذ فبراير/شباط 2012 وحتى يوليو/تموز 2018، حين ودع "لوس كافيتيروس"، مونديال روسيا من ثمن النهائي.

وأوضحت صحيفة (إل تييمبو) المحلية، أن خيسورون توجه لدبي، حيث تقام بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تشهد تألق كيروش مع المنتخب الإيراني المرشح للفوز باللقب.

يشار إلى أن كيروش (65 عاما)، سبق له أن تولى تدريب منتخبات البرتغال تحت 16 سنة و20 سنة، وقاد هذا الأخير للفوز بالمونديال في هذه الفئة العمرية، وكان يلعب تحت إمرته وقتها لويس فيجو وروي كوستا.

لكن تجربته مع المنتخب الأول لبلاده لم تكن ناجحة، بعدما عجز عن قيادة البرتغال لمونديال الولايات المتحدة عام 1994، ما أدى إلى إقالته.

كما تولى كيروش تدريب العديد من المنتخبات الدولية مثل جنوب إفريقيا التي قادها للتأهل لمونديال كوريا واليابان 2002، وإيران التي تأهلت تحت قيادته لمونديال البرازيل 2014، وروسيا 2018.

كما درب كذلك فرق عديدة من أبرزها ريال مدريد الإسباني، وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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