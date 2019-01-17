أرسل الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم تهنئة لحارس ريال مدريد كيلور نافاس، لاختياره للمرة الثالثة على التوالي أفضل حارس بالكونكاكاف في مركزه.

ونشر الاتحاد على الشبكات الاجتماعية، الثلاثاء، بعد الإعلان عن جوائز اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي (كونكاكاف) لعام 2018 "مبروك كيلور، فخر كوستاريكا".

ونال نافس الجائزة بعدما توج في 2018 مع فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء نافاس في المركز الثاني في فئة أفضل لاعب بصفة عامة، بعد المهاجم المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب آيندهوفن الهولندي.

وهنأ الاتحاد الكوستاريكي أيضا المدافع فرانسيسكو كالفو لاعب مينوسوتا يونايتد الأمريكي على اختياره في التشكيل المثالي للكونكاكاف لعام 2018.

ويتم اختيار الفائزين بجوائز الكونكاكاف من خلال تصويت مقسم بين المدربين وقادة المنتخبات الوطنية وخبراء من وسائل الإعلام وملايين المشجعين.