قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي اليوم الاربعاء: إنّ متخصصي وعلماء منظمة الصناعات الجوية الفضائية نجحوا في تصميم وتصنيع صاروخ سيمرغ الحامل للاقمار الصناعية وتمكنوا من إطلاق قمر «بيام» (نداء) الصناعي الى الفضاء.

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة لوزارة الدفاع قدّم العميد حاتمي التهاني بمناسبة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية ودخول النظام الإسلامي المبروك عقده الخامس، كما قدّم التهاني الى الشعب الايراني العظيم بالهزائم التي الحقها بجبهة الاستكبار ونظام الهيمنة.

وثمّن العميد أداء القائمين بمشروع قمر بيام الصناعي وإطلاقه على ايدي العلماء المحلييين بعد تصميمه وتصنيعه بنجاح.

واشار الوزير الى تصميم وصناعة صواريخ الحاملة للاقمار الصناعية من جيل 'السفير الاول» (سفير اميد وسفير رصد وسفير نويد وسفير فجر) واوضح ان ايران و بعد اطلاق هذه الاقمار الصناعية الى الفضاء انضمت الى نادي الدول التي تتمتع بقدرة اطلاق الاقمار الصناعية الي الفضاء .

وسيستقر قمر نداء في مدار الارض على بعد 250 كيلومتراً من الارض، يَحمله صاروخ من جيل صواريخ «سفير» زادت سعة قطره من 1.25 متراً الى 2.4 متراً وهو مزود بتقنية حديثة تم توظيفها لأول مرة في البلاد.