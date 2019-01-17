اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري في معرض رده على تخرصات رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اكد أن ايران ستحتفظ بكل ما لديها في سوريا ساخرا من تهديدات نتنياهو باستمرار قصف المقرات الايرانية في هذا البلد.

وتابع القائد العام لحرس الثورة الاسلامية قائلا: هناك حكمة وراء صبرنا أمام خطوات نتيناهو المستميتة وسيعلم قريبا حكمة صبرنا الثوري، ولكننا نحذره في نفس الوقت بان لا يلعب بذيل الأسد. وتابع: على نتنياهو أن يخشى من اليوم الذي تنزل فيه صواريخنا الموجهة على رأسه وتنتقم منه للدماء المظلومة.

إن قائد الحرس الثوري الايراني اللواء محمد علي جعفري أشار الى تصريحات رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وأكد جعفري على أن طهران سوف تبقي على معداتها العسكرية ومستشاريها في سوريا، قائلا في هذا الخصوص " لتخشوا يوما تنزل عليكم صواريخ ايران".

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة التابع للحرس أضاف اللواء جعفري رداً على التصريحات المتضمنة للتهديد التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول مواصلة الكيان هجماته واستهدافه للمواقع الايرانية إن لم تنسحب من سوريا أضاف بأنّ هذه التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الصهيوني هي مثيرة للضحك والسخرية وتأكيد على إرادة وعزم الجمهورية الاسلامية القائمة على حفظ ما لديها في سوريا.

وصرّح اللواء جعفري أنّ البلاد ستحتفظ بجميع مستشاريها العسكريين والثوريين وأجهزتها وعتادها الموظفة لتدريب وتعزيز المقاتلين والمناضلين من جبهة المقاومة الاسلامية في سوريا وحماية شعب هذا البلد الاسلامي.

وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية توضيحاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المعلنة عن عدم إبقاء ايران لقوات عسكرية لها في سوريا: إنّ القصد من هذه العبارة هو عدم إمتلاك ايران 'وحدة عسكرية' لها في سوريا، وتعرفون جيدا بان اقتدار الوحدات العسكرية السورية هو الى حد بحيث لو شاهدتم حتى واحدة منها في سوريا فستفيض ارواحكم من شدة الخوف .

وخاطب اللواء جعفري نتنياهو بالقول: كن واثقاً بأننا لانعير تهديدك المضحك هذا إهتماماً ولانحسب له حساب واعلم بأنّ صبرنا أمام إجراءاتكم المدانة وراءه حكمة كبرى.

وتابع جعفري: إنكم دون شك وفي القريب العاجل ستتوصلون الى سبب إنتهاجنا المصلحة وتمسكنا بصبرنا الثوري.

وأردف: إعلموا بأنكم تلعبون بذيل الأسد! خفوا من اليوم الذي تتماطر عليكم الصواريخ الايرانية الدقيقة برَعيدها على رؤوسكم وتنتقم لجميع دماء مسلمي المنطقة المظلومين التي اُريقت دون حق.