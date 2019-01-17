اعلن مسؤول متحف القرآن والنفائس في مؤسسة المكتبات والمتاحف في العتبة الرضوية المقدسة عن وضع خطة لإعادة كتابة المصاحف المنسوبة للأئمة الأطهار عليهم السلام.

وقال محمد رضا ساقي في حديثه لموقع آستان نيوز «يحفظ في متحف القرآن والنفائس في العتبة الرضوية كرّاسات من المصاحف المنسوبة للإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد والإمام الرضا عليهم السلام، مبينا ان هذه الكرّاسات تعد من أنفس المخطوطات في العتبة الرضوية المقدسة.

واضاف ان اعادة خط اوراق تلك الكراسات يأتي بسبب قدم الخط ونوعه، موضحا ان الآيات القرانية خطت على الجلد بالخط الكوفي القديم وبدون نقاط مما جعل من الصعب على زوار المتحف قراءتها.

واردف «نظرا للأسئلة المتكررة حول كيفية قراءة الخط الكوفي من قبل المراجعين اتخذ قرار بإعادة كتابة نص الآيات المعروضة من المصاحف سابقة الذكر بالخط المعاصر، وستعرض بجانب النسخ الأصلية في المتحف».