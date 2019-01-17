أعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بانه سيتم خلال زيارته الحالية الى باكو البحث حول تطوير التعاون الدفاعي والامني بين البلدين. والتقي رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف.

وفور وصوله الى مطار باكو اليوم الاربعاء قال اللواء باقري في تصريح للصحفيين، ان جمهورية آذربيجان تعد من اهم جيران ايران وتحظى بالاهمية بالنسبة لنا في ضوء المشتركات التاريخية والدينية واللغوية.

واضاف: انه سيتم خلال الزيارة طرح القضايا الدفاعية والامنية والتعاون العسكري وسبل تطويرها.

وتابع قائلا: انه نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين وكذلك التعاون الواسع بين طهران وباكو في مختلف القضايا فقد كان من اللازم اجراء هذه الزيارة بهذا المستوى.

واشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى انها المرة الاولى التي تتم مثل الزيارة بهذا المستوى من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جمهورية آذربيجان، معتبرا هذا الامر مؤشرا الى تقارب المواقف والتعاون العميق بين البلدين.

يرافق اللواء باقري وفدا عسكريا رفيع المستوى. ووصل رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى باكو صباح اليوم في زيارة تستغرق يومين ومن المقرر ان يجتمع مع وزير الدفاع بجمهورية اذربيجان ذاكر حسنوف ورئيس البرلمان اكتاي اسادوف. وفي مستهل زيارته التقى اللواء باقري الرئيس الآذربيجاني الهام علييف، كما سيلتقي ايضا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس البرلمان ومسؤولين اخرين.

ومن المقرر ان يتم في ختام المحادثات واللقاءات التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والعسكري بين مسؤولي البلدين.