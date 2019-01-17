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رقم الخبر: 242774 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 13:24 الاقسام: ثقافة وفن  
اليونسكو: إعمار الموصل «صعب»

اليونسكو: إعمار الموصل «صعب»

اعتبرت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو «أودري أزولاي»، أمس الثلاثاء، أن إعادة إعمار مدينة "الموصل" العراقية ستكون صعبة خصوصاً بسبب انتشار الألغام. وسيستغرق وقتاً طويلاً جداً".
وتابعت أن مشروع إعادة الإعمار «لا يزال في بداياته العملانية»، مشيرة الى الحاجة لاستخدام الطائرات المسيرة لتقييم الأضرار بسبب وجود الألغام.
وكانت منظمة اليونسكو أطلقت في سبتمبر الماضي مبادرة لجمع الأموال من أجل إعادة إعمار الموصل، وقالت في هذا الصدد «لقد جمعنا أكثر بقليل من 100 مليون دولار لهذه المبادرة، والمبلغ كبير على مستوى اليونيسكو»، معربة عن الارتياح لهذه النتيجة.
وبقيت الموصل طيلة ثلاث سنوات تحت سيطرة تنظيم داعش، وتعرضت للقصف الشديد وشهدت معارك ضارية، قبل أن تتمكن القوات الحكومة العراقية من استردادها في يوليو 2017.
وفي خطوة رمزية لإعادة إعمار هذه المدينة المدمرة، تم في ديسمبر الماضي وضع حجر الأساس لإعادة بناء مسجد النوري الشهير بمئذنته المائلة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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