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رقم الخبر: 242773 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 13:10 الاقسام: دوليات  
العدالة والتنمية قد يخسر بالانتخابات البلدية

العدالة والتنمية قد يخسر بالانتخابات البلدية

كشفت مصادر من حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن استطلاعاته الداخلية أظهرت تراجع التأييد الشعبي للحزب، ما قد يجعله يخسر السيطرة على مجالس بلدية في بعض المدن الكبيرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين من الحزب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، أن استطلاعاته الداخلية أظهرت أن التأييد الشعبي تراجع إلى ما بين 32% و35% قبل حساب نسبة الثلاثين بالمئة من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون في انتخابات البلديات التي ستجرى في تركيا يوم 31 مارس. 
كما رجح المصدران إمكانية أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة، كما يواجه منافسة شرسة في اسطنبول.
وذكر مسؤول كبير في حزب "العدالة والتنمية" أن "التأييد لحزبنا بين 32 و35% .. من الواضح أنه أقل من توقعاتنا. لكننا ما زلنا في بداية الحملة الانتخابية، وسنعمل في اتجاه إقناع من لم يحسموا موقفهم بعد".
وفي الانتخابات البلدية، التي أجريت عام 2014 حصل حزب "العدالة والتنمية" على 43% من الأصوات متقدما بفارق كبير على أقرب منافس له وهو حزب "الشعب الجمهوري" العلماني الذي حصل على أقل من 25% من الأصوات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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