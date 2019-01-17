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رقم الخبر: 242772 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 13:09 الاقسام: سياسة  
ريابكوف: اطلاق ايران للأقمار الاصطناعية لا يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية

ريابكوف: اطلاق ايران للأقمار الاصطناعية لا يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن اطلاق ايران للأقمار الاصطناعية لا يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية.

وفي تعليقه للصحفيين في جنيف، على ردود الفعل الدولية تجاه إطلاق ايران لقمر "بيام" الاصطناعي، أكد ريابكوف أن العمليات من هذا النوع لا تمثل انتهاكا للقوانين الدولية.

ولفت الدبلوماسي إلى وجود فرق بين عمليات إطلاق خاصة بناقلات فضائية وأخرى تخص الصواريخ القتالية.

وتابع: "لكن حتى إذا سلمنا ولو للحظة، بمشروعية وضع الأولى والثانية على قدم المساواة، فإني لا أرى مبررا لموجة الانتقادات التي طالت إيران مجددا في الأشهر الأخيرة بسبب قيامها بتطوير برنامجها الصاروخي".

وشدد ريابكوف على أن طهران "لا تخالف القانون الدولي أو اتفاقات ومعاهدات هي طرف فيها".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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