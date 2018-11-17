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|رقم الخبر: 237586
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018
|الوقت: 15:34
|الاقسام: رياضة
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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:
خمسة ايرانيين ضمن الافضل في تاريخ نهائيات كأس آسيا
اختير خمسة ايرانيين في التصويت الذي اجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل اللاعبين في تاريخ نهائيات كأس آسيا.
وشهد الاقتراع مشاركة 2.6 مليون مشجع على مدار عدة أسابيع، لاختيار أفضل 11 لاعبا إلى جانب المدرب.
وضمت التشكيلة المثالية بحسب التصويت كل من :
المدرب :
حشمت مهاجراني (مدرب منتخب ايران الاسبق)
حارس المرمى :
ناصر حجازي ( ايران)
البديل :
نور صبري (العراق)
الدفاع :
مهدي مهدوي كيا (إيران) ، صالح النعيمة (السعودية) ، زهينغ زهي (الصين)
البدلاء:
جمال مبارك (الكويت) ، سوه تشين-اون (ماليزيا)
خط الوسط :
علي كريمي (إيران) ، نشأت أكرم (العراق) ، شاو جياي (الصين) ، سيرفر دجيباروف (أوزباكستان) ، كيسوكي هوندا (اليابان).
البدلاء :
فهد الهريفي (السعودية) ، كوو جا-تشيول (كوريا الجنوبية)
الهجوم
علي دائي (إيران) ، ياسر القحطاني (السعودية)
البديل:
يونس محمود (العراق)
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