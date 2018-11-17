  • السبت ٨ ربیع الاول ١٤٤٠
  • السبت , نوفمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 237586 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 15:34 الاقسام: رياضة  
خمسة ايرانيين ضمن الافضل في تاريخ نهائيات كأس آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

خمسة ايرانيين ضمن الافضل في تاريخ نهائيات كأس آسيا

اختير خمسة ايرانيين في التصويت الذي اجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل اللاعبين في تاريخ نهائيات كأس آسيا.

وشهد الاقتراع مشاركة 2.6 مليون مشجع على مدار عدة أسابيع، لاختيار أفضل 11 لاعبا إلى جانب المدرب.

وضمت التشكيلة المثالية بحسب التصويت كل من :

المدرب :

حشمت مهاجراني (مدرب منتخب ايران الاسبق)

حارس المرمى :

ناصر حجازي ( ايران)

البديل :

نور صبري (العراق)

الدفاع :

مهدي مهدوي كيا (إيران) ، صالح النعيمة (السعودية) ، زهينغ زهي (الصين)

البدلاء:

جمال مبارك (الكويت) ، سوه تشين-اون (ماليزيا)

خط الوسط :

علي كريمي (إيران) ، نشأت أكرم (العراق) ، شاو جياي (الصين) ، سيرفر دجيباروف (أوزباكستان) ، كيسوكي هوندا (اليابان).

البدلاء :

فهد الهريفي (السعودية) ، كوو جا-تشيول (كوريا الجنوبية)

الهجوم

علي دائي (إيران) ، ياسر القحطاني (السعودية)

البديل:

يونس محمود (العراق)

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6064 sec