الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: خمسة ايرانيين ضمن الافضل في تاريخ نهائيات كأس آسيا اختير خمسة ايرانيين في التصويت الذي اجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل اللاعبين في تاريخ نهائيات كأس آسيا.