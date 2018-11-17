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|رقم الخبر: 237585
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018
|الوقت: 15:33
|الاقسام: رياضة
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القوات المسلحة الایرانیة تتوج ببطولة جیوش العالم للرمایة بالقوس والنشاب
توج منتخب القوات المسلحة في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ببطولة الدورة الاولى للرمایة بالقوس والنشاب لجیوش العالم (سیزم).
وحصلت ایران في هذه الدورة التی جرت في طهران على 3 میدالیات ذهبیة و 1 فضیة و 3 برونزیة لتتوج بالبطولة فيما جاءت روسیا في مركز الوصافة والصین في المركز الثالث.
وشارك منتخب القوات المسلحة الایرانیة بـ 15 ریاضیا وریاضیة في فئتي المركب والمقوس حیث تمكنوا من الحصول على 3 میدالیات ذهبیة و 1 فضیة و 3 برونزیة والبطولة الفرقیة.
وشاركت في الدورة فرق ایران وروسیا والصین وكوریا الشمالیة واوكرانیا وسریلانكا والبرازیل.
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