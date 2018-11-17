اعلن مسؤول لجنة المسابقات في اتحاد الكونغ فو والفنون القتالیة الایراني علي حدادیان بان مدینة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ایران ستستضیف بطولة العالم للكونغ فو.

وقال حدادیان على هامش اختتام للدورة 11 لمسابقات الكونغ فو والفنون القتالیة لفئة الشباب في البلاد، ان مدینة اهواز ستحتضن بطولة العالم التي ستجری نهایة العام (الایراني) الجاري (ینتهي في 20 اذار/مارس) بمشاركة 35 دولة.

واضاف، انه وبالتزامن مع بطولة العالم للكونغ فو ستقام دورتان للحكام والمدربین على الصعید العالمي.