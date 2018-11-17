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رقم الخبر: 237581 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 15:33 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
طوكيو تزيح الصدارة الأميركية عن أفضل مدن العالم في الابتكار

طوكيو تزيح الصدارة الأميركية عن أفضل مدن العالم في الابتكار

تمكنت العاصمة اليابانية طوكيو من تصدر المؤشر العالمي لأكثر المدن ابتكارا، بعدما حلت في المرتبة الأولى لقائمة الحواضر الأفضل من حيث الإمكانات التقنية.

وبحسب المؤشر الذي أعدته شركة "تو ثينك ناو"، فإن معايير التصنيف تشمل عدة جوانب مثل تطور الصناعة والاقتصاد والأسواق والبنية التحتية والحياة الثقافية.

ولم يسبق لأي مدينة آسيوية أن تقدمت على الولايات المتحدة، التي تحتضن وادي السليكون الشهير بأكبر المواقع في العالم مثل غوغل ومايكروسوفت.

وعزا تقرير سنة 2018 التفوق الياباني إلى ريادة هذا البلد الآسيوي في مجال الذكاء الصناعي، وصناعة الإنسان الآلي، فضلا عن توظيف أحدث التقنيات في الحياة العامة للناس.

في غضون ذلك، جاءت لندن في المركز الثاني، متقدمة على وادي السليكون في سان فرانسيسكو وسان خوسي بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويضم وادي السليكون مقرات لأغلب شركات التقنية مثل فيسبوك و"إنتل" و"إتش بي" و"نيتفلكس" و"أبل" وشركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا".

وحلت مدينة نيويورك في المرتبة الرابعة ولوس أنجلوس في الخامسة، فيما تبوأت سنغافورة المركز السادس بفضل وجود شركات عالمية رائدة ونهضة البلد المدنية في ظرف عقود قليلة.

وفي المركز السابع، حلت مدينة بوسطن في ولاية ماساشوستس، ثم مدينة تورنتو الكندية في المرتبة السابعة، والعاصمة الفرنسية باريس في المركز التاسع، أما الرتبة التاسعة فكانت من نصيب سيدني الأسترالية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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