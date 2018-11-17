كشفت دراسة حديثة أن ممارسة رياضة رفع الأثقال لمدة تقترب من الساعة كل أسبوع، تساهم في تخفيض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، بنسبة تصل إلى 70 في المئة تقريبا، فضلا عن فوائد صحية أخرى.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية آيوا الأميركية، على أكثر من 13 ألف شخص بالغ.

وأوضح قائد فريق البحث دك تشول لي: "يعتقد الناس أنهم بحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في رفع الأثقال، لكن في الواقع الدقائق قد تكون فعالة في الحفاظ على صحة القلب".

وتابع: "بناء العضلات يساعد على تحريك المفاصل والعظام، كما أن له فوائد على النظام الغذائي. لا أعتقد أن الناس يعلمون كل هذه المزايا".

وأضاف لي: "هذه الرياضة تخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم".

وكانت دراسة سابقة توصلت إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون عضلات قوية يعيشون مدة أطول من أصحاب العضلات الضعيفة.

وقالت الدراسة، التي أنجزها خبراء من جامعة ميتشيغان الأميركية، إن قوة العضلات هي التي تحدث فرقا في طول العمر، وليست "الكتلة".

وأضافت: "أبحاثنا تشير إلى أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين بناء وتقوية العضلات يعيشون لمدة أطول، ويواجهون بشكل جيد مشاكل وعقبات الشيخوخة".