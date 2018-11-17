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رقم الخبر: 237577 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 15:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون ايرانيون ينتجون مرهم من عصارة ورق العنب لعلاج الدوالي

باحثون ايرانيون ينتجون مرهم من عصارة ورق العنب لعلاج الدوالي

نجح باحثون ايرانيون في انتاج مرهم يستخدم في علاج الدوالي، وهو مصنوع من عصارة ورق العنب الاحمر.

ويعتبر هذا المرهم غنيا بمواد الانثوسيانين والفلافونويد والبولي فينيلات ذات المنشأ النباتي، وهذه المواد تستخدم لعلاج الآلام والورم والثقل في الحركة الناجم عن الخلل الوريدي المزمن، وأيضا تعد من مضادات الأكسدة القوية. ويعمل هذا المرهم على تقوية الجدار الداخلي للأوعية الدموية والحفاظ عليها كما يسهل ترميم أغشية الأوعية الدموية، إضافة الى انه مفيد لتحسين الدورة الدموية وخفض احتباس السوائل في الساقين وبالتالي الحد من ثقل الحركة فيهما والتقليل من الشعور بالتعب والألم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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