ويعتبر هذا المرهم غنيا بمواد الانثوسيانين والفلافونويد والبولي فينيلات ذات المنشأ النباتي، وهذه المواد تستخدم لعلاج الآلام والورم والثقل في الحركة الناجم عن الخلل الوريدي المزمن، وأيضا تعد من مضادات الأكسدة القوية. ويعمل هذا المرهم على تقوية الجدار الداخلي للأوعية الدموية والحفاظ عليها كما يسهل ترميم أغشية الأوعية الدموية، إضافة الى انه مفيد لتحسين الدورة الدموية وخفض احتباس السوائل في الساقين وبالتالي الحد من ثقل الحركة فيهما والتقليل من الشعور بالتعب والألم.