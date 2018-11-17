أعلن رئيس جمعية التصوير الإشعاعي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمعة، أنه تم إطلاق بيوبنك في البلاد وسيكون خلاصة مستقبل الطب، متوقعا ان يكون شاملا في البلاد.

وعلى هامش مؤتمر بشأن السونار والجنين والحمل، قال جلال جلال شكوهي: ان جمعية التصوير الإشعاعي في ايران تضم 2300 عضو ناشط، ومن المتوقع ان يصل عدد أعضائها الى 3 آلاف عضو خلال السنتين او الثلاث القادمة، موضحا ان عمل متخصصي التصوير الإشعاعي يحظى بأهمية في علاج الامراض، لأن بدون التشخيص الجيد للمرض، لن يكون هنالك علاج.

وأعلن جلال شكوهي عن إطلاق بيوبنك في ايران بالتعاون مع مؤسسة تحديد خارطة المخ، وقال: ان ايران هي البلد الوحيد في الشرق الاوسط الذي تمكن من تشكيل بيوبنك.. وفي العالم فقط بضعة دول كفرنسا وأميركا وألمانيا حققت هذا الامر.

وبيّن أن البيوبنك يحتفظ بالصور الإشعاعية للأشخاص، وإضافة اليها يؤرشف تحليلات الدم والميزات الأخلاقية والنفسية لهم، ويضم في الوقت الحاضر 6 آلاف عينة.

ولفت الى ان مستقبل الطب سيكون متمركزا في البيوبنك، وسيكون بالإمكان في المستقبل طبيب الأسرة بشكل آلي.

وأردف: ان عدد كبيرا من متخصصي التصوير الإشعاعي لديهم تعاون كمستشارين في تنفيذ هذا المشروع، كما ان عددا من المؤسسات الجامعة للصور الإشعاعية زودت البيوبنك بالعدد من الصور الإشعاعية، متوقعا ان يصبح أمرا شاملا في البلاد ليشكل السابقة الطبية للأفراد.