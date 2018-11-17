قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي'حشمت الله فلاحت بيشه' ان افضل السبل لمواجهة الحظر يتمثل في تنمية التعاون مع دول الجوار.

واضاف فلاحت بيشه اليوم السبت في المؤتمرالدولي الاول للامن وتطوير المنافذ الحدودية بطهران: ان اغلب الاجراءات المضادة للامن الداخلي الايراني مصدرها الدول التي تدعي العولمة مشيرا الى ضروره تطوير المنافذ الحدودية وقال: ان افضل السبل لمواجهة الحظر هو تنمية التعاون مع دول الجوار.

واشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى الدول الخمس عشرة الجارة لايران بوصفها السبيل الامن لمواجهة الحظر وقال: ان التعاون مع العراق يبلغ اربعة الى خمسة اضعاف التعاون مع اوروبا ونفس الوضع ينطبق على تعاوننا مع افغانستان.

وبين فلاحت بيشة ان مجموع الاستيراد من البرازيل يبلغ خمسة مليارات دولار سنويا في حال ان التصدير يبلغ 31 مليون دولار مشيرا الى حالة عدم التوازن في التصدير والاستيراد وقال: ان حجم التصدير الى افغانستان يبلغ 2.5 مليار دولار سنويا والاستيراد منها 15 مليون دولار وبالنسبة للعراق 10 مليارات تصدير و 60 مليون دولار استيراد.

ونوه رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى ظروف الحظر الحالية وقال ان كثيرا من السلع التي لا يمكن توفيرها من اوروبا نستطيع توفيرها عن طريق دول الجوار ولكن لا توجد آلية معينة في هذا الشأن.