والجوائز التي ترشح لها الفيلم هي: افضل فيلم وافضل اخراج وافضل ممثل وافضل سيناريو.

هذا واعلنت الأكاديمية في الخامس عشر من نوفمبر ان جائزة افضل خدع بصرية لهذا العام من نصيب هذا الفيلم.

وسيعلن عن اسماء باقي الفائزين في الأقسام الأخرى في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

قصة «الحدود» مقتبسة من قصة صغيرة للكاتب السويدي جون لينكويست وتدور حول شرطية لديها القدرة على تشخيص المجرمين.

يذكر ان المخرج الايراني علي عباسي مواليد عام 1981 في ايران ولديه قصص قصيرة باللغة الفارسية. لقد هاجر الى استكهولم عام 2002 واكمل دراسته في الدنمارك ويعتبر «الحدود» أولى تجاربه الاخراجية.