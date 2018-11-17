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رقم الخبر: 237573 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني مرشح لنيل جوائز اكاديمية السينما الاوروبية

فيلم ايراني مرشح لنيل جوائز اكاديمية السينما الاوروبية

ترشح الفيلم السينمائي «الحدود» (مرز) للمخرج الايراني علي عباسي لنيل اربع جوائز من اكاديمية السينما الاوروبية.

والجوائز التي ترشح لها الفيلم هي: افضل فيلم وافضل اخراج وافضل ممثل وافضل سيناريو.

هذا واعلنت الأكاديمية في الخامس عشر من نوفمبر ان جائزة افضل خدع بصرية لهذا العام من نصيب هذا الفيلم.

وسيعلن عن اسماء باقي الفائزين في الأقسام الأخرى في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

قصة «الحدود» مقتبسة من قصة صغيرة للكاتب السويدي جون لينكويست وتدور حول شرطية لديها القدرة على تشخيص المجرمين.

يذكر ان المخرج الايراني علي عباسي مواليد عام 1981 في ايران ولديه قصص قصيرة باللغة الفارسية. لقد هاجر الى استكهولم عام 2002 واكمل دراسته في الدنمارك ويعتبر «الحدود» أولى تجاربه الاخراجية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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