ويعبتر المهرجان من اقدم المهرجانات في اوروبا وتتنافس فيه افلام غير احترافية وطلابية وغير تجارية.

«زونا» من بطولة بيام احمدي نيا، مهرداد بخشي، فرهاد رحمان زاده، فهيمة مومني، منيرة حسين زاده، آيدا مرادي، بكاه عبدي، رقية شعبان ،عبدل محمدي ورسا کاظمي.

وسبق ان شارك الفيلم في مهرجان أوراسيا الروسي ومهرجان «Tiburon» الدولي للأفلام بدورته السابعة عشر في امريكا وسيشارك في مهرجان «Grand Off» الدولي بدورته الثانية عشرة التي ستقام في بولندا ومهرجان ملبورن الدولي للأفلام المستقلة وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير وجائزة أفضل ممثل من مهرجان «بعلبك» الدولي في لبنان وجائزة افضل اخراج من مهرجان «Cinema Povero» الدولي في ايطاليا.