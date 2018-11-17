يسافر مهرجان المقاومة السينمائي للعرض في لبنان بعد إيران تحت مسمى (أسبوع سينما المقاومة) عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين.

حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين مدير مهرجان المقاومة الدولي محمد خزاعي والشيخ علي الضاهر رئيس مؤسسة الرسالة في لبنان، من أجل نقل الدورة الخامسة عشرة من المهرجان إلى لبنان تحت عنوان (أسبوع سينما المقاومة).

(أسبوع سينما المقاومة) في لبنان هو بداية لسلسلة من أسابيع سينما المقاومة خلال هذه الفترة، والتي ستعقد في بيروت إبتداء من 3 إلى 6 ديسمبر، لتشمل أفلام مثل: «سروة تحت الماء» (سرو زیر آب) للمخرج محمد علي باشه آهنكر، «بحيرة الأسماك» (دریاجه ماهي) للمخرجة مريم دوستي، «مضيق أبو قريب» (تنکه ابو قریب) للمخرج بهرام توكلي، «أحداث الظهيرة» (ماجرای نیمروز) للمخرج محمد حسين مهدويان.

يذكر أن مدير المهرجان محمد أمين خزاعي إضافة إلى جمع من كبار السينما الإيرانية سوف يسافرون إلى لبنان من أجل إقامة جلسات النقد والمراجعة للأفلام المعروضة.

كما يذكر أيضا أن الدورة الخامسة عشر لمهرجان المقاومة تحت عنوان «تجلي الخطاب الثقافي للثورة الإسلامية» والتي تحتضنها العاصمة الإيرانية طهران سوف تقام فعالياتها بين 26 إلى 30 من نوفمبر الجاري 2018. قبل أن تشد رحالها إلى لبنان.