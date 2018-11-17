تُعرف الحضارة في اللغة أنّها الإقامة في الحضر، وهي بذلك عكس البداوة، أمّا في الاصطلاح فإنّ الحضارة هي مجموعة المظاهر المختلفة في مجتمعٍ ما، أو في مجتمعات متشابهة، وتشمل هذه المظاهر الفنون، والآداب، والعلوم،

وحتّى المظاهر الاجتماعيّة. ويُعتبر ابن خلدون أول من تعرّض لمفهوم الحضارة وناقش خصائصها، ولا تنحصر كتابات ابن خلدون ونظرياته عند العرب وحسب، بل كذلك في الثقافات والحضارات، واللغات الأخرى، ولهذا يُعتبر ابن خلدون مؤسس علم فلسفة التّاريخ وعلم الحضارة. وقد ذكر ابن خلدون أن الحضارة والبداوة لا بد من وجودها في الطّبيعة، إلّا أنّ البداوة تُعتبر أقدم من الحضارة؛ إذ إنّ البدو سابقون للمدن والحَضر.

أول حضارة في التّاريخ حضارة بلاد ما بين النّهرين

تعدّ حضارة بلاد ما بين النّهرين مهد الحضارات، وهي أولى الحضارات في العالم. تقع حضارة بلاد ما بين النّهرين في العراق في المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، وقد ساهم وجود هذين النّهرين في نشوء الحضارات على أرض العراق، فظهرت فيها المجتمعات الزّراعيّة التي تعتبر الأولى في العالم. ومن أشهر حضارات بلاد ما بين النّهرين الحضارة البابليّة، والسّومريّة، والأكّاديّة، والآشوريّة، وكذلك الكلدانيّة.

كان قيام الحضارة في بلاد ما بين النّهرين - بلاد الرّافدين - قد ظهر على مراحل متعاقبة، وقد سمّيت هذه المراحل بحسب المدينة الّتي ظهرت فيها، وهي مرتّبة كالآتي: أولاّ حسونة، ومن ثمّ سامرّاء، وبعدها حَلف، تليها عبيد، والوركاء، وآخرها جمدة نصر. وقد نشأت على أرض بلاد الرّافدين مجموعة من الممالك العظيمة، وهذه الممالك هي:

مملكة السّومريين

المملكة السّومريّة هي أولى ممالك حضارات بلاد ما بين النّهرين، وهي أقدم حضارة في العالم. وقد اتّفق غالبيّة العلماء على أنّ السّكان الأصليين للعراق هم السّومريون، وقد عُرفت حضارتهم بحضارة العبيد، وامتدّت أراضيهم إلى جزيرة دلمون في الجنوب (البحرين). تُعرف لغة السّومريين بأنّها إحدى اللغات الملتصقة، وهي اللغات التي تكّون فيها كل كلمتين ملتصقتين ببعضهما البعض مفردة واحدة لها معنى يتوافق مع معاني كل كلمة فيها. وللحضارة السّومريّة ثلاثة أطوار أو عصور، فقد امتدّت من عام 2800 قبل الميلاد، وحتى عام 2400 قبل الميلاد، وعلى الرّغم من أنّ لكلّ عصر من هذه العصور خصائصه الّتي تميّزه عن غيره إلّا أنّه قد كان للسومريين على اختلاف عصورهم ابتكارات عديدةٌ تميّزهم عن غيرهم من الشّعوب، فقد برعوا في فنون العمارة وخصوصاً في بناء المعابد والقصور، كما تطوّر في عهدهم سَبك المعادن والنّحت، وكذلك التّعدين.

المملكة الأكّاديّة

الأكاديّون هم قوم نزحوا من موطنهم الأم (شبه الجزيرة العربيّة)، وانتقلوا للعيش في العراق، ويُعتقد أيضاً أنّهم عاشوا في الفترة الّتي كان فيها السّومريّون في بلاد الرّافدين. إنّ بداية عهد المملكة الأكّاديّة كان عندما قام سرجون الأكادي بتوحيد العراق تحت راية واحدة، وقد استمر حكم سرجون الأكادي مدّة خمس وخمسين عاماّ قام خلالها بالعديد من الإصلاحات في الجيش وكذلك في نظام الحكم، وقد تميّز عهده بتطوّر كبير في الفنون والعمارة. ومن أهم ملوك الدّولة الأكاديّة بالإضافة إلى سرجون الملك (نرام - سين) الّذي حكم الدّولة الأكاديّة مدّة تصل إلى أربعين عاماً.

المملكة البابليّة

تميّزت الدّولة البابليّة بكثرة مدنها واتّساعها، كما كان لها تميّزٌ في مجال العلوم وتدوين البحوث، ويُعتبر العصر البابلي القديم الطّريق الّذي أوصل حضارة بلاد الرّافدين إلى أقصى أنحاء العالم، وعند الحديث عن المملكة البابليّة فلا بدّ من ذكر أشهر ملوكها وهو حمورابي الملك السّادس للبابليين (1728 - 1686) قبل الميلاد؛ عُرف حمورابي بقدرته على الحزم وحسن التّدبير، فاستطاع توحيد البلاد لما يمتلكه من خصالٍ فذّةٍ، فقد كان مصلحاً، ومشرّعاً، وسياسيّا وكذلك قائداً، ومن أهم أعماله سنّه لقانون يسري في جميع أنحاء البلاد، وعلى كل سكّانها، والذي عُرف بقانون حمورابي.

المملكة الآشوريّة

الآشوريّون هم أقوام هاجرت من شبه الجزيرة العربيّة، ويعتقد أيضاّ أنّهم قدموا من جنوب العراق، واستقروا في المناطق الشّماليّة من بلاد الرّافدين. من أهم ملوك الدّولة الآشوريّة:

شلمنصّر الأول: وقد تميّز عهده بالفتوحات الخارجيّة.

سرجون الثّاني: الذي كان له العديد من الإنجازات أهمها: بناء مدينةٍ جديدةٍ بالقرب من نينوى (مدينة سرجون)، وكذلك قيامه بالقضاء على المملكة اليهوديّة في السّامرة.

آشور بانيال: الّذي تميّز بثقافته فقد كان محبّاً للمعرفة والأدب حيث قام بجمع الكتب من جميع أنحاء البلاد، ووضعها في دارٍ خاصّةٍ بالكتب بناها بالقرب من نينوى.

حضارات أخرى ظهرت على مرّ الزّمان حضارات عديدة كان لها آثار كبيرة وواضحة في شتّى أنحاء العالم، ومن هذه الحضارات:

الحضارة المصريّة القديمة: تزامن وجود الحضارة المصريّة القديمة مع وجود حضارات العراق القديم (ميزوبوتاميا). وقد اشتهرت الحضارة المصريّة القديمة بمدنها العريقة مثل: طيبة، وأبيدوس، وكذلك منف (ممفيس).

الحضارة الصّينيّة: اشتهرت الحضارة الصّينيّة بفنّانيها، ومفكّريها أمثال كونفوشيوس، الّذي لم يدّعي النبوّة، إلّا أنه وَصف نفسه بأنّه المصلح، وكان لقوانينه تأثيرٌ كبيرٌ في تاريخ الصّين.

الحضارة اليونانيّة: قامت الحضارة اليونانيّة في بلاد اليونان وانتشرت فيها، وكان مركزها جزيرة كريت، تميّزت هذه الحضارة بآدابها وفلسفتها، ومن أهم مفكّريها أرسطو، وأفلاطون.

الحضارة الرّومانيّة: هي إحدى أهمّ الحضارات القديمة، وقد كانت حضارة مزدهرةً من النّاحية الاقتصاديّة، واستمرّت الحضارة الرّومانيّة مدّة خمسة عشر قرناً.

حضارة المايا: هي إحدى حضارات أمريكا اللاتينيّة وقد تميّزت هذه الحضارة بمعرفتها للأيام، والتّواريخ بدقّة حيث كان لشعوبها ثلاثة أنواع من التقويم، وكانوا على علمٍ بالرّقم صفر، إضافةً إلى علمهم بالفلك، والرّياضيّات والتّنجيم.