قال المساعد والمستشار الأعلى لسماحة قائد الثورة الاسلامية اللواء يحيي رحيم صفوي اليوم السبت: إنّ حركة المقاومة الاسلامية اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة تأسَّت بالشعب الايراني وألحقت الهزيمة بالكيان الصهيوني وهزّت أركان حكومته.

وخلال كلمة له ألقاها خلال حفل في مسجد جمكران بمدينة قم المقدسة (جنوب العاصمة) صرّح اللواء صفوي بأنّ الجهاد الاسلامي والمقاومة الاسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد ألحقا الهزيمة بالكيان الصهيوني ونجحا في هزّ حكومة الكيان الصهيوني وإستقالة وزيرين صهيونيين.

ولفت اللواء صفوي الى تعاظم قوة حزب الله الي درجة جعلت الكيان الصهيوني يقيم جداراً في الحدود الشمالية مع لبنان بارتفاع 7 أمتار تفوقه أسلاك شائكة خوفاً من هجوم وبطولات مقاتلي المقاومة.

وأكّد المساعد والمستشار الأعلى لسماحة قائد الثورة الاسلامية على تأسّي شعوب المنطقة بالشعب الايراني ومقاومته، مشيراً الى إلحاق الهزيمة بالارهابيين في العراق وسوريا بفضل تواجد المستشارين الايرانيين.

وأشاد اللواء صفوي بالبطولة والصمود اللذين أبداهما الشعب اليمني في مواجهته لآل سعود، الأمر الذي لم يكن يتوقعه أحد، منوهاً الى ما منيت به السعودية من هزيمة في حربها ضد اليمنيين ليست لديها الشجاعة في الإفصاح عنها.

ورأى اللواء صفوي بأنّ الطريق الذي يسلكه حالياً مستكبرو العالم والجرائم التي يرتكبونها في فلسطين واليمن وباقي الدول أدت الى صحوة ونهوض الشعوب المظلومة لإستعادة إستقلالها، عازياً هذه الصحوة الى تأثير الثورة الاسلامية الايرانية على كل شعوب العالم وانقلاب موازنة القوة لصالح المظلومين.

وعزا اللواء صفوي مبدأ الهزائم التي لحقت بالولايات المتحدة والصهاينة في المنطقة في الوقت الراهن الى الإنتصارات التي حققتها ايران في ثورتها الاسلامية وإنتصارها في الحرب المفروضة عليها بقيادة الإمام الخميني الراحل (رض).

وقال اللواء صفوي: إنّ الأمريكيين كانوا ينوون بعد أفغانستان والعراق شن هجوم على ايران، لكنّ نفسية المقاومة التي يتحلى بها الشعب الايراني وكفاءة البلاد في الشأن الدفاعي والعسكري حالتا دون ذلك.

وصرّح اللواء صفوي بأنّ مساعي الولايات المتحدة في تأسيس حكم علماني في العراق باءت بالفشل وها هو العراق اليوم يتمتع بحكومة وبرلمان اسلاميين فضلاً عن علاقاته الودية والطيبة مع الشعب الايراني.

وتطرق المساعد والمستشار الأعلى لسماحة قائد الثورة الاسلامية الى الحديث عما يمارسه آل سعود وما تمارسه الإمارات ضد اليمن واليمنيين وإراقة دماء شعبه الاعزل.

وقال اللواء رحيم صفوي: إنّ الثورة الاسلمية اليوم تحوّلت الى قطب ثقافي وحضاري اسلامي حديث، تقوده توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي فضلاً عن تحوّل البلاد الى مَلهَم للعالم الاسلامي وللشعوب الحرة.