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رقم الخبر: 237567 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 13:58 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لقاء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني مع نظيره العراقي برهم صالح

لقاء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني مع نظيره العراقي برهم صالح

التقي صباح الیوم السبت فی مجمع سعد آباد الثقافی والتاریخی بطهران رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة 'حسن روحانی' مع نظیره العراقی'برهم صالح'.
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
الرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقیالرئیس الایرانی یلتقی بنظیره العراقی
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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