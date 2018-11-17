تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، دعوة مفتوحة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني لزيارة دول الاتحاد، فيما أكدت الأخيرة استعداد أوروبا لدعم العراق في موقفه تجاه العقوبات الأمريكية علي إيران ومساعدته في التعامل مع نتائجها.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان له: إن رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، وقدمت موغريني دعوة مفتوحة لرئيس مجلس الوزراء لزيارة الاتحاد الأوروبي، كما قدم عبد المهدي دعوة مقابلة لموغريني لزيارة العراق قريبا'.

وأكدت موغريني، 'دعم الاتحاد الأوروبي لرئيس مجلس الوزراء شخصيا وللحكومة'، مشيرة الى أن 'العمل مع العراق أولوية مهمة للاتحاد الأوربي'.

وأضافت أن 'الاتحاد الاوروبي يتابع بارتياح خطوات رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة والسعي لتجاوز المحاصصة في اختيار الوزراء'، لافتة إلى أن 'العراق وبسبب تأريخه وتكوينه وجغرافيته يمكن أن يلعب دورا هاما في مدّ جسور التعاون في المنطقة ككل'.

وأبدت موغريني 'استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم العراق سياسياً ومالياً وأمنياً، فضلا عن دعمه للعراق في موقفه تجاه العقوبات الأمريكية على إيران واستعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة العراق ودعمه في التعامل مع نتائج تلك العقوبات'.