قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إنه إذا كان الناس يريدون علاقات أفضل ويعيشون معا في سلام، فعليهم أن يعرفوا المزيد عن ديانات بعضهم البعض.

وأضاف عباس صالحي اليوم السبت، خلال تفقده متحف الأديان في سانت بطرسبرغ، العاصمة الثقافية الروسية : لقد ساعدت الأديان الناس على أن ينظروا بشكل أفضل وأكثر وضوحا إلى الهوية الاجتماعية لبعضهم البعض كجزء مهم من جوهر هوية المجتمعات.

وأشار الى إن جزء كبير من حروب التاريخ جاءت نتيجة لسوء فهم البشر لأديان بعضهم البعض.

جدير بالذكر أن المؤتمر الثقافي الدولي السابع لسانت بطرسبرغ عقد يوم الخميس لمدة ثلاثة أيام ، بحضور وزير الثقافة الإيراني و وزراء الثقافة من العديد من الدول ، وكبار المسؤولين السياسيين وممثلي المنظمات الثقافية الدولية ونشطاء بارزين وأساتذة من جميع أنحاء العالم في العاصمة الثقافة الروسية.