أعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي عن استعداد طهران لتنفيذ عمليات لمكافحة الارهاب في الاراضي الباكستانية.

واشار عبدالرضا رحماني فضلي، في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم السبت على هامش اجتماع اعضاء اللجنة المركزية للاحتفال بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، الى حادثة اختطاف حرس الحدود الايرانيين من قبل زمرة ارهابية قرب الحدود الباكستانية، انه بفضل جهود الاجهزة الامنية والشرطة بالاضافة الى وزارة الخارجية فقد تم الافراج عن 5 من المختطفين ونتابع لاطلاق سراح المختطفين الآخرين.

واشاد بجهود الحكومة الباكستانية ووصف تعاونها بالطيب للغاية واعرب عن امله باستمراره حتى عودة جميع المختطفين الى ارض الوطن وكذلك تعزيز التعاون الامني في المناطق الحدودية.

ولفت الى وعد نظيره الباكستاني باطلاق سراح المختطفين الآخرين والتعاون الحدودي المشترك بين البلدين، موضحا انه بالامكان تنفيذ عمليات مشتركة في المناطق الحدودية كما يمكن تنفيذ الكثير من النشاطات المشتركة في المجال الاستخباري.

واكد استعداد طهران لتنفيذ عمليات لمكافحة المسلحين في الاراضي الباكستانية اذا سمحت سلطات هذا البلد بالقيام بمثل هذه العمليات.

ولفت الى ان عدم تنفيذ طهران لمثل هذه العمليات في الجانب الآخر من الحدود يعود الى احترامها لوحدة اراضي باكستان باعتباره بلدا يشترك بوحدة استراتيجية مع ايران.