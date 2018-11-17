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رقم الخبر: 237555 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 11:45 الاقسام: منوعات  
يربي النحل من أجل سمه لا عسله!

يربي النحل من أجل سمه لا عسله!

يربي المصري عمر أبو الحسن الآلاف من النحل، على سطح منزله على مشارف القاهرة، من أجل سمه لا عسله.
وبعد أن أدرك أبو الحسن (30 عاماً) فوائد النحل من القرآن، قرر قبل 5 سنوات تربيته واستخدام سمه في الطب البديل، حيث يعتقد أن لسع النحل يمكن أن يخفف الألم ويعالج أمراضاً مثل الروماتيزم.
وقال أبو الحسن، الذي لم يدرس الطب على الإطلاق، إن فوائد لسع النحل لا تقتصر على العلاج، إذ أنه يساعد أيضاً في تحسين الحالة المزاجية.
ويعالج أبو الحسن حوالي 5 أشخاص في الشهر. وفي جلسة العلاج، يلسع أبو الحسن المريض بـ6 من حشرات النحل في مناطق مختلفة من الجسم.
وذكر محمد عبد الفتاح (29 عاماً)، الذي يتردد بانتظام على أبي الحسن، أن مزاجه يتحسن بفضل العلاج ويشعر بأن صحته أفضل.
وأضاف: (أتعالج بسم النحل بصفة مستمرة لرفع المناعة ولقوة الجسم يعني ونشاطه).
لكن محمود عبد اللطيف مربي النحل وعضو اتحاد النحالين العرب، يرى أنه لا يوجد دليل علمي على فوائد العلاج بلسع النحل.
وأضاف: (هذا الموضوع محتاج دراسات أعمق ومحتاج أجهزة علمية وأبحاث علمية) كي يتسنى معرفة ما يحتويه سم النحل وفوائده إن وجدت.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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