قال السفير الإيراني لدى روسيا إنه وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران وروسيا، فإن اسم متنزه في سانت بطرسبرغ سيتم قريباً تغييره الي اسم أصفهان.

واضاف مهدي سنائي اليوم السبت، في تصريح لارنا على هامش زيارة لمتحف الاستشراق للنصوص الفارسية في سانت بطرسبرغ، هناك شراكة ثقافية واسعة النطاق بين سلطات سانت بطرسبورغ ونظرائهم في أصفهان.

وأضاف: خلال زيارة محافظ أصفهان إلى سانت بطرسبرغ، تم التوصل إلى اتفاقات جيدة بين الجانبين، وتم الاتفاق على تسمية متنزه في مدينة سانت بطرسبورغ باسم اصفهان وأيضاً اسم متنزه في أصفهان، باسم سانت بطرسبرغ.

كما أشار السفير سنائي إلى زيارة وفد من المجلس المحلي في سانت بطرسبرغ إلى أصفهان هذا الشهر، مضيفًا أن مسؤولي سانت بطرسبورغ يعملون بشكل وثيق مع نظرائهم الإيرانيين.

وقال السفير الإيراني لدى روسيا إن المسؤولين في معهد المخطوطات في سانت بطرسبورغ لعبوا دوراً رئيسياً في هذا التعاون ، والتعاون الثقافي مع روسيا مهم بالنسبة للإيرانيين ، إلى جانب التعاون الاقتصادي والمجالات الأخري.

بدات مساء اليوم الخميس نشاطات 'منتدي سان بطرسبورغ' الثقافي الدولي لدورته السابعة في هذه المدينة الروسية، بمشاركة 'سيد عباس صالحي' وجمع من كبار الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية من مختلف بلدان العالم.