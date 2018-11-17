تطرقت الصحف العربية اليوم السبت الى قضايا مختلفة، وفيما يلي أهم عناوينها:

العراق

* تركيا تتحدث عن دلائل جديدة وكندا تنضم للعقوبات الأمريكية ضد 17 سعوديا

* ماي تتلقى دعما من وزراء بارزين لموقفها من اتفاق بريكست المقترح

* توجيه الاتهام لمؤسس موقع ويكيليكس في الولايات المتحدة

* ترامب يعيّن الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى الرياض

سوريا

* لهذه الأسباب تخشى واشنطن امتلاك الدول لمنظومة «اس 400» الروسية

* الكونغرس: أمريكا قد تخسر أي حرب مع روسيا أو الصين

* واشنطن زوّدت «الدواعش» بتصاريح دخول الى قواعدها على الحدود العراقية مع سورية

* حزب الله: المحور الارهابي الأمريكي السعودي الاسرائيلي فشل في سورية والمنطقة

لبنان

* وقفات عزّ مع غزة: لتوحيد البنادق والطاقات وتحرير فلسطين

* الحريري: قادرون على الخروج من الجمود السياسي

* الأمم المتحدة تصوّت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

* عراقجي: ننتظر لنرى كيف ستدافع أوروبا عن سيادتها ازاء ضغوط واشنطن

* الجعفري: السعودية آخر من يحقّ لها الحديث عن حقوق الانسان

* الغذاء العالمي: في مشفى الحديدة ما يفطر القلب..

* ايران تستضيف مؤتمرا اقليميا لحقوق الانسان

* واشنطن تستغلّ قضية الخاشقجي لإنهاء الأزمة القطرية!

فلسطين

* ليبرمان: اسرائيل عززت قوة «حماس» وستكون مثل حزب الله

* للمرة الأولى.. أميركا تصوّت ضد قرار أممي يدين ضم اسرائيل للجولان

* اسرائيل تقترب من تبكير انتخابات الكنيست رغم سعي نتنياهو لمنع انهيار ائتلافه الحكومي

* الرئيس العراقي يبدأ اليوم جولة اقليمية تشمل ايران والسعودية

* كوريا الشمالية: اختبرنا سلاحا «عالي التقنية»

* ماكرون وميركل جبهة واحدة في وجه «العاصفة» ترامب وتحدّي الشعبوية

سلطنة عمان

* الأمم المتحدة تصوّت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

* خبراء: جولة التصعيد الأخيرة بغزة.. نجاح فلسطيني في تثبيت «معادلة الردع»

* الحريري: لبنان قادر على الخروج من الجمود السياسي

* الرئيس العراقي يبدأ جولة اقليمية تشمل ايران والسعودية

* كوريا الشمالية تجري اول اختبار لسلاح «عالي التقنية» منذ بدء العملية الدبلوماسية مع واشنطن

* عراقجي: الحظر الأمريكي يتناقض مع سيادة وأمن ومكانة اوروبا

قـطــر

* الغارديان: أحكام اعدام لحماية بن سلمان.. وواشنطن تدعم

* نيويورك تايمز: إعدام «الشهود» سيخفي حقيقة الاغتيال الى الأبد

* الاحتلال يواصل قمعه لمسيرات غزة

* الحريري: قادرون على تجاوز الأزمة السياسية

* قلق دولي ازاء «اعادة الروهينغا قسرا»

* اشارات وتحركات أميركية – سعودية – إسرائيلية مريبة!

الكويت

* الجيش الأميركي يتحدى ترامب: مهاجروا أميركا الوسطى ليسوا «أعداء»

* البرلمان العراقي يقترح تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات

* بيونغ يانغ تجرّب سلاحا تكتيكيا جديدا «عالي التقنية» وأميركا واثقة من كيم

* الحريري: قادرون على الخروج بلبنان من الجم السياسي والأزمات الاقتصادية