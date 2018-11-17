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|رقم الخبر: 237553
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018
|الوقت: 11:43
|الاقسام: سياسة
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أهم عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم السبت
تطرقت الصحف العربية اليوم السبت الى قضايا مختلفة، وفيما يلي أهم عناوينها:
العراق
* تركيا تتحدث عن دلائل جديدة وكندا تنضم للعقوبات الأمريكية ضد 17 سعوديا
* ماي تتلقى دعما من وزراء بارزين لموقفها من اتفاق بريكست المقترح
* توجيه الاتهام لمؤسس موقع ويكيليكس في الولايات المتحدة
* ترامب يعيّن الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى الرياض
سوريا
* لهذه الأسباب تخشى واشنطن امتلاك الدول لمنظومة «اس 400» الروسية
* الكونغرس: أمريكا قد تخسر أي حرب مع روسيا أو الصين
* واشنطن زوّدت «الدواعش» بتصاريح دخول الى قواعدها على الحدود العراقية مع سورية
* حزب الله: المحور الارهابي الأمريكي السعودي الاسرائيلي فشل في سورية والمنطقة
لبنان
* وقفات عزّ مع غزة: لتوحيد البنادق والطاقات وتحرير فلسطين
* الحريري: قادرون على الخروج من الجمود السياسي
* الأمم المتحدة تصوّت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
* عراقجي: ننتظر لنرى كيف ستدافع أوروبا عن سيادتها ازاء ضغوط واشنطن
* الجعفري: السعودية آخر من يحقّ لها الحديث عن حقوق الانسان
* الغذاء العالمي: في مشفى الحديدة ما يفطر القلب..
* ايران تستضيف مؤتمرا اقليميا لحقوق الانسان
* واشنطن تستغلّ قضية الخاشقجي لإنهاء الأزمة القطرية!
فلسطين
* ليبرمان: اسرائيل عززت قوة «حماس» وستكون مثل حزب الله
* للمرة الأولى.. أميركا تصوّت ضد قرار أممي يدين ضم اسرائيل للجولان
* اسرائيل تقترب من تبكير انتخابات الكنيست رغم سعي نتنياهو لمنع انهيار ائتلافه الحكومي
* الرئيس العراقي يبدأ اليوم جولة اقليمية تشمل ايران والسعودية
* كوريا الشمالية: اختبرنا سلاحا «عالي التقنية»
* ماكرون وميركل جبهة واحدة في وجه «العاصفة» ترامب وتحدّي الشعبوية
سلطنة عمان
* الأمم المتحدة تصوّت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
* خبراء: جولة التصعيد الأخيرة بغزة.. نجاح فلسطيني في تثبيت «معادلة الردع»
* الحريري: لبنان قادر على الخروج من الجمود السياسي
* الرئيس العراقي يبدأ جولة اقليمية تشمل ايران والسعودية
* كوريا الشمالية تجري اول اختبار لسلاح «عالي التقنية» منذ بدء العملية الدبلوماسية مع واشنطن
* عراقجي: الحظر الأمريكي يتناقض مع سيادة وأمن ومكانة اوروبا
قـطــر
* الغارديان: أحكام اعدام لحماية بن سلمان.. وواشنطن تدعم
* نيويورك تايمز: إعدام «الشهود» سيخفي حقيقة الاغتيال الى الأبد
* الاحتلال يواصل قمعه لمسيرات غزة
* الحريري: قادرون على تجاوز الأزمة السياسية
* قلق دولي ازاء «اعادة الروهينغا قسرا»
* اشارات وتحركات أميركية – سعودية – إسرائيلية مريبة!
الكويت
* الجيش الأميركي يتحدى ترامب: مهاجروا أميركا الوسطى ليسوا «أعداء»
* البرلمان العراقي يقترح تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات
* بيونغ يانغ تجرّب سلاحا تكتيكيا جديدا «عالي التقنية» وأميركا واثقة من كيم
* الحريري: قادرون على الخروج بلبنان من الجم السياسي والأزمات الاقتصادية
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