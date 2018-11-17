وتقدم شركة (inDriver) خدماتها بشروط تحديد وجهة السفر، والقيمة، باتفاق بين سائق التاكسي والراكب.

يذكر أن شركة (ياندكس) الروسية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أن خدمتها سارية منذ شهر في أبيجان بصفتها كبرى مدن بلد كوت ديفوار (ساحل العاج) الأفريقي. وأضافت أنها غيّرت هناك ماركتها التجارية لتسمى بـ (Yango) وهي ماركة تتكون من كلمتي (Yandex) و(Go) دون أن تغيّر المظهر الخارجي لسياراتها.

أما شركة (inDriver) فلم تغيّر تسميتها في السوق الجديدة، علما أن غزوها للسوق الأفريقية بدأت من مدينة أروشا في تنزانيا.

وماركة (inDriver) عبارة عن تسمية بوابة إلكترونية كان سكان مدينة ياكوتسك في شمال شرق روسيا يبحثون فيها عن سيارات للركوب.