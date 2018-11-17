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رقم الخبر: 237551 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 11:37 الاقسام: منوعات  
خدمات التاكسي الروسية تغزو أفريقيا

خدمات التاكسي الروسية تغزو أفريقيا

تستمر عملية توسع خدمات التاكسي الروسية في البلدان الأفريقية حيث أعقبت خدمة (inDriver) الروسية لسيارات الأجرة خدمة (ياندكس تاكسي) الروسية أيضا.
وتقدم شركة (inDriver) خدماتها بشروط تحديد وجهة السفر، والقيمة،  باتفاق بين سائق التاكسي والراكب.
يذكر أن شركة (ياندكس) الروسية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أن خدمتها سارية منذ شهر في أبيجان بصفتها كبرى مدن بلد كوت ديفوار (ساحل العاج) الأفريقي. وأضافت أنها غيّرت هناك ماركتها التجارية لتسمى بـ (Yango) وهي ماركة تتكون من كلمتي (Yandex)  و(Go) دون أن تغيّر المظهر الخارجي لسياراتها.
أما شركة (inDriver) فلم تغيّر تسميتها في السوق الجديدة، علما أن غزوها للسوق الأفريقية بدأت من مدينة أروشا في تنزانيا.
وماركة (inDriver) عبارة عن تسمية بوابة إلكترونية كان سكان مدينة ياكوتسك في شمال شرق روسيا يبحثون فيها عن سيارات للركوب.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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