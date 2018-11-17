اكتشف علماء الآثار في الصين نسخة مصغرة من جيش الطين العظيم (ضريح الإمبراطور الأول كين) في الصين.

ووفقا لصحيفة (Chinese Cultural Relics) فإن النسخة المصغرة تتكون من شخصيات المشاة والفرسان والمراكب وأبراج الحراسة. ويعتقد العلماء أن عمر الاكتشاف يصل إلى 2100 سنة.

وقال العلماء إن شكل المقبرة وحجمه يوحي بأن موقع الدفن موجود في مكان قريب. وأعلنوا (تم توفير المركبات وسلاح الفرسان والمشاة على شكل مربع لدفن الملوك أو المسؤولين الجديرين).

واستنادا إلى حجم وموقع وعمر النتائج، اقترح العلماء أنه تم إنشاؤه لدفن، ليو هونغ، ابن الإمبراطور وو دي. ومع ذلك، فإن موقع الدفن يمكن أن يكون قد تدمر خلال بناء السكك الحديدية بين عامي 1960-1970.

ويشار إلى أن جيش الطين العظيم بني بناء على أوامر إمبراطور الصين الأول كين شين هوانج ليتم دفنه معه، وقد أمر حينها بأن يتم بناؤه دون أن يكون جنديين متشابهين، وهذا ما تم فعله ببراعة مدهشة.