قال المستشار الاسبق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن فقدان الجمهوريين بشكل كامل لمقاعد الكونجرس الأمريكي واحتمال إجراء تحقيق حول العلاقات الخفية ومخالفات ترامب على الساحة المحلية والدولية قد أزعجته بشده وبات مضطربا.

وقال 'دنيس جيت' اليوم السبت في مقابلة مع ارنا، ان الرئيس الامريكي بات غاضبا وعدوانيا مع زعماء العالم وحاشيته في الايام الاخيرة: إن مشكلة ترامب هي ان الانتخابات كانت بمثابة معارضة الامريكيين الصارخة له.

وأضاف أن ترامب دعم المرشحين الجمهوريين، ومعظمهم لم يصوت لهم في الانتخابات. فقدوا العديد من المقاعد في مجلس النواب. يتمتع الديمقراطيون الآن بأغلبية حاسمة في مجلس النواب ويريدون دفع التحقيق حول ادارة ترامب.

وقال 'إن حكومة ترامب كلها في حالة اضطراب'. هذا لأن ترامب رجل أعمال، ولم يقم بإدارة مؤسسة في حياته. هو يتصرف بطريقة صبيانية كما يفعل مع رئيس الوزراء البريطاني، وقد تحدث بحدة مع الرئيس الفرنسي.