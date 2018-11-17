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رقم الخبر: 237545 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 10:31 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يستقبل رسمياً نظيره العراقي في قصر سعد آباد بطهران

الرئيس روحاني يستقبل رسمياً نظيره العراقي في قصر سعد آباد بطهران

استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم السبت رسميا الرئيس العراقي برهم صالح في قصر سعدا اباد بالعاصمة طهران .
واستعرض الرئيسان روحاني وبرهم صالح حرس الشرف بعد ان تم عزف النشيد الوطني للبلدين، ومن ثم اجرى الرئيسان محادثات ثنائية.
تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية وكذلك النهوض بالتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين طهران وبغداد ، تشكل أهم اهداف زيارة الرئيس العراقي للجمهورية الاسلامية الايرانية.
زيارة الرئيس برهم صالح لايران هي الرابعة إقليمياً للرئيس العراقي منذ توليه منصبه وكان قد زار قبلها الكويت والإمارات والاردن.
وقد وصل الرئيس العراقي على رأس وفد رفيع المستوى الى مطار مهرآباد الدولي صباح اليوم وحضر لإستقباله وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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