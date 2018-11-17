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رقم الخبر: 237543 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 10:20 الاقسام: سياسة  
نائب رئيس الجمهورية: أمريكا سترغم على تغيير سياساتها الاستعلائية

نائب رئيس الجمهورية: أمريكا سترغم على تغيير سياساتها الاستعلائية

قال نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري إن الولايات المتحدة الأمريكية سترغم على تغيير سياساتها الاستعلائيلة حيال دول جميع العالم، جاء ذلك في تصريح أدلى به جهانغيري في هولندا.

وألقى جهانغيري كلمة في جامعة لايدن الهولندية وقدم شرحا للسياسات ايران في المنطقة والعالم كما أجاب على أسئلة  مختلفة تقدم بها طلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية في هذه الجامعة.

وأشار جهانغيري إلى تاريخ إيران العريق والثورة الإسلامية والتي كانت مرحلة للخروج من التبعية إلى القوى الكبرى وقيام دولة تقوم رأي الشعب وتكرس فيها مبدأ تفكيك السلطات.

وأشار الى الانجازات الدبلوماسية التي حققتها ايران طوال هذه السنوات وقال  " إن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب وانتهاك التعهدات الدولية أدى الى فقدان الثقة بالمسار الدبلوماسي في حل الأزمات في العالم".

وأكد نائب الرئيس  الايراني اسحاق جهانغيري إن الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب الضغط العالمي عليها سترغم على تغيير سياساتها الاستعلائيلة حيال دول  جميع العالم.

يذكر أن جامعة لايدن هي من بين أقدم الجامعات في هولندا والعالم وقد تأسست قبل 443 عاما وحصدت شهرة واسعة في مجال الدراسات الإنسانية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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