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|رقم الخبر: 237542
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018
|الوقت: 10:22
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:
ایران
📌 عراقجي: نحن في انتظار دفاع اوروبا عن سیادتها في مواجهة امریکا
📌 رئیس لجنة الامن القومي البرلمانیة یرد علی المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور: لیس من خطأ في ترجمة CFT الی الفارسیة
📌 الخارجیة الایرانیة: قرار اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ایران، انتقائي ومنحاز وله اغراض سیاسیة
جمهوري اسلامي
📌 في بیان مشترک لهم.. زعماء الاتحاد الاوروبي وجنوب افریقیا یؤکدون علی صون الاتحاد الاوروبي والغاء العقوبات
📌 آیة الله سبحاني یدعو المؤمنین الی مساعدة الشعب الیمني المظلوم بایة وسیلة ممکنة
📌 القائد العام للجیش الایراني: الکیان الصهیونی یخشی وصول جبهة المقاومة الی الاراضی المحتلة
شرق
📌 الحوار الوطني.. خارطة الطریق للمستقبل السیاسي في ایران
کیهان
📌 مهمة الجهاز الدبلوماسی.. من مواقف منفعلة الی تبریر نقض اوروبا لوعودها
📌 حزب الله لبنان: انتصار المقاومة الفلسطینیة اثبت ان "صفقة القرن" لیست سوی سراب
📌 الهزات الارتعادیة للانتصار الکبیر للمقاومة الفلسطینیة، تسقط حکومة نتنیاهو
📌 سیناتور جمهوري امریکي: السعودیة هي الدولة الأسوأ في العالم
آفتاب یزد