فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم السبت:

ایران

📌 عراقجي: نحن في انتظار دفاع اوروبا عن سیادتها في مواجهة امریکا

📌 رئیس لجنة الامن القومي البرلمانیة یرد علی المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور: لیس من خطأ في ترجمة CFT الی الفارسیة

📌 الخارجیة الایرانیة: قرار اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ایران، انتقائي ومنحاز وله اغراض سیاسیة

جمهوري اسلامي

📌 في بیان مشترک لهم.. زعماء الاتحاد الاوروبي وجنوب افریقیا یؤکدون علی صون الاتحاد الاوروبي والغاء العقوبات

📌 آیة الله سبحاني یدعو المؤمنین الی مساعدة الشعب الیمني المظلوم بایة وسیلة ممکنة

📌 القائد العام للجیش الایراني: الکیان الصهیونی یخشی وصول جبهة المقاومة الی الاراضی المحتلة

شرق

📌 الحوار الوطني.. خارطة الطریق للمستقبل السیاسي في ایران

کیهان

📌 مهمة الجهاز الدبلوماسی.. من مواقف منفعلة الی تبریر نقض اوروبا لوعودها

📌 حزب الله لبنان: انتصار المقاومة الفلسطینیة اثبت ان "صفقة القرن" لیست سوی سراب

📌 الهزات الارتعادیة للانتصار الکبیر للمقاومة الفلسطینیة، تسقط حکومة نتنیاهو

📌 سیناتور جمهوري امریکي: السعودیة هي الدولة الأسوأ في العالم

آفتاب یزد