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رقم الخبر: 237541 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 09:52 الاقسام: سياسة  
الرئيس العراقي يصل طهران

الرئيس العراقي يصل طهران

وصل الرئيس العراقي "برهم صالح" اليوم السبت الى طهران في زيارة رسمية الى الجمهورية الاسلالمية الايرانية على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس العراقي في مطار مهراباد بطهران وزير الصناعة والتجارة والمناجم رضا رحماني.

ويرافق الرئيس العراقي في زيارة الحالية الى ايران وفدا كبيرا يضم عددا من الوزراء والمستشارين.

وسيلتقي صالح في طهران نظيره الإيراني حسن روحاني، وعددا من القيادات والمسؤولين الإيرانيين لبحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة التطورات في المنطقة.

وكان صالح قد أختتم أول أمس الخميس زيارة قصيرة الى الأردن كما زار الأسبوع الماضي الكويت والإمارات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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