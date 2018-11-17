التقى مساعد وزير الخارجية للشوون السياسيه عباس عراقجي أمس الجمعة «بيو غارسيا اسكودرو مارتينز» رئيس مجلس الشيوخ الاسباني في مدريد، لتبادل وجهات النظر حول التعاون البرلماني والإتفاق النووي وقضايا المنطقة والقضايا الدولية.

وخلال وصوله أمس الجمعة الى مدريد للمشاركة في برنامج آليات الإستشارة السياسية بين مساعدي وزراء خارجية البلدين، شكر عراقجي إسبانيا لما إتخذته من مواقف بناءة وايجابية حيال الإتفاق النووي مؤكداً على التعاون القائم على الاحترام المتبادل الذي يسود علاقات البلدين.

وصرح عراقجي خلال الزيارة بأن العلاقات التجارية بين البلدين بلغت بفضل الإتفاق النووي ملياري يورو العام الماضي، مشيراً الي دخول مايزيد عن 3 آلاف شركة اسبانية السوق الايرانية.

من جهه اخرى قدّم مارتينز تعازيه مرة اخرى بمناسبة حادث مدينة أهواز الإرهابي، مُديناً مثل هذه الاجراءات الارهابية ومعرباً عن تفهُّم بلده التام لمشاكل الشعب الايراني والحظر الامريكي الظالم المفروض ضد ايران.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ الاسباني عن دعم بلاده ودعم الإتحاد الاوروبي للإتفاق النووي ومساعي هذه الدول للتقليل من تداعيات الحظر المفروض.

وعبّر رئيس مجلس الشيوخ الاسباني عن إعتقاده بأنّ الإنسحاب الامريكي من الإتفاق النوووي جعل الشرق الاوسط أمام تحديات طالت آثارها اوروبا ايضاً.

وأكّد مارتينز على الدور الايراني الهام جداً في منطقة الشرق الاوسط معرباً عن معارضة بلاده والإتحاد الاوروبي للإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وللحظر الظالم المفروض على ايران.

واكد وجود إرادة وحسن نية تامة لدى الجانب الاوروبي لحل المشاكل الناجمة عن الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي.