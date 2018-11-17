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رقم الخبر: 237539 تاريخ النشر: تشرين الثاني 17, 2018 الوقت: 09:46 الاقسام: عربيات  
شهيد واصابتان برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق غزة

شهيد واصابتان برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق غزة

استشهد مواطنٌ فلسطیني وأصيب أخران بجروح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرات العودة قرب السياج الزائل في مخيم ملكة شرق غزة.

وافاد موقع فلسطين اليوم في خبر عاجل ان مواطنا فلسطینيا استشهد وأصيب اخران بجروح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب السياج الزائل بمنطقة بوابة أبو صفية شرق المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين جنوبي شرق حي الزيتون في القطاع.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى دعت الجماهير الفلسطينية إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المسيرات رفضًاً للتطبيع واستمراراً لدور الحراك الجماهيري حتى تحقيق أهدافه بشكلٍ كامل.

وأضافت الهيئة: اليوم موعدنا لنقول لمقاومتنا شكرا ولنساندها في خياراتها ودومًا التطبيع خيانة اليوم يا أبطال حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في 30 مارس الماضي ارتقى خلالها ما يزيد عن 220 شهيداً فلسطينياً فيما أصيب ما يزيد عن 20 ألف آخرين بجراح متفاوتة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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