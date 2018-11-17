شن سلاح الجو المسير اليمني امس الجمعة، هجوما جويا على معسكر تدريب تابع للغزاة والمرتزقة في محافظة مأرب.

وأفاد مصدر في سلاح الجو المسير " المسيرة نت" أن طائرة مسيرة من طراز "قاصف1" نفذت سلسلة غارات معسكر تدريب للغزاة والمرتزقة في مأرب.

وأكد المصدر أن الهجوم الجوي حقق إصابات مباشرة في المعسكر المستهدف، مشيرا الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في العملية.

يذكر أن سلاح الجو المسير اليمني وبمشاركة سلاح المدفعية نفذ عدة عمليات هجومية خلال الأيام الماضية مستهدفا مواقع وتجمعات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.