أكد قائد عمليات الحشد الشعبي، لقاطع غرب محافظة الأنبار قاسم مصلح، الجمعة، استعداد قوات الحشد الشعبي لأي طارئ يحصل على الحدود العراقية السورية.

ونقل بيان لاعلام الحشد الشعبي عن مصلح قوله: إن 'قيادة عمليات الحشد الشعبي لقاطع غرب الأنبار عقدت اجتماعا موسعا بحضور قادة ألوية قاطع غرب الأنبار لتدارس الوضع الأمني واللوجستي في القائم والحدود العراقية السورية'.

وأضاف، أن 'الاجتماع شهد تدارس لوجستيات وتحضيرات ألوية الحشد الشعبي المتواجدة على الشريط الحدودي من نواحي عدة منها الهندسة الميدانية واحتياجات أخرى سيتم رفعها للجهات المعنية لتوفيرها'.

وأكد مصلح، على أن 'الحشد الشعبي مستعد لأي طارئ يحصل على الحدود العراقية السورية من خلال الاستعداد التام والتنسيق العالي بينه وبين الجيش وقوات حرس الحدود'.

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

اعلن تحالف الفتح، الجمعة، عن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية، الى اشعار اخر بسبب الموازنة وعدم اجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات وخاصة ما يتعلق بمجلس المفوضية.

وقال عضو تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح صحفي، ان 'البرلمان يحاول اجراء انتخابات مجالس المحافظات في اقرب موعد، خاصة ان تلك المجالس فقدت شرعيتها، وانتهت مدتها منذ فترة ليست بالقصيرة'.

واضاف: ان 'الكثير من مجالس المحافظات اصبحت مافيات تعمل ببيع وشراء المناصب، على الرغم من انها مجالس تصريف اعمال، الا ان اجراء انتخابات في كانون الاول المقبل غير ممكن وسيتم تاجيلها الى موعد اخر غير معلوم'.

واشار البلداوي الى ان 'المفوضية تحتاج الي كوادر واعادة تنظيم عملها وموظفيها المتعاقدين وتحديث بطاقات الناخبين وتقديم الدعم اللوجستي، وتوفير الصناديق خاصة بعد احتراق عدد من صناديق اوراق الانتخابات'.

وأوضح ان 'الكثير من موظفي المفوضية عليهم شبهات ويحتاج ذلك الى التحقيق، اذ من المرجح اجراء الانتخابات بنفس الاجهزة الالكترونية، ولكن ينبغي احداث التغيير على مستوى العاملين، الذين ثبت تلاعبهم بصناديق الاقتراع'.

وكانت الحكومة العراقية السابقة اقرت تاريخ 22 كانون الأول / ديسمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، بعدما كان مقرراً إجراءها بالتزامن مع الانتخابات الاشتراعية العامة أواسط أيار / مايو الماضي.