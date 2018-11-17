وقال وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدركسن، يوم الجمعة، إن بلاده أعربت عن رفضها الصريح لفكرة الجيش الأوروبي الموحد، التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف في اجتماع حول السياسة الأمنية والخارجية للدنمارك لعامي 2019 و2020، أنه أكد لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، الأسبوع المنصرم، عدم تأييده لفكرة الجيش الأوروبي، تحت أي ظرف.

بدوره استنكر وزير الخارجية الدنماركي أندريس سامويلسون، تصريحات ماكرون التي قال فيها: "علينا حماية أنفسنا في مواجهة الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة"،

وأشار سامويلسون إلى أن: "الولايات المتحدة حجر زاوية في دفاعنا عن الحرية، وهي تنشغل بما يحدث في أوروبا في الآونة الأخيرة أكثر مما مضى".

في سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بييلفيلد، إن حكومة بلادها تعارض فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، واصفة رؤية ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لإنشاء جيش أوروبي بـ"المتطرفة للغاية". وأوضحت أن بلادها لا تدعم هذه الفكرة بسبب الجدل حول السيادة.

وأردفت: "لدينا جيش واحد في بلادنا، وعند الضرورة يعمل مع الناتو والاتحاد الأوروبي، لكنه ليس مرتبطا بهما". وتابعت: "جيشنا بوسعه المشاركة في عمليات الناتو، لكننا نحن من يقرر ذلك".

يذكر أن ماكرون وميركل دعوا مؤخرا في مناسبات مختلفة إلى تأسيس جيش أوروبي حقيقي، للدفاع عن القارة ومصالحها والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.