قام جنود من مشاة البحرية الأمريكية بتعزيز جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، باستخدام الأسلاك الشائكة، يوم الخميس، في الوقت الذي يقترب فيه مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين يسعون لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلت رويترز، تم وضع أسلاك شائكة ونصبت متاريس عند معبري سان إيسيدرو وأوتاي ميسا من تيخوانا.

وتقع تيخوانا في ولاية باجا كاليفورنيا على الطرف الغربي من الحدود على بعد حوالي 38 ميلا من سان دييجو في كاليفورنيا.

وجاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي.

ووعد ترامب الناخبين بتشديد حملته على الهجرة غير الشرعية، وقال، إن التساهل مع الظاهرة يؤدي إلى تزايد الجريمة وإثقال كاهل الدولة الأميركية.

وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه لا توجد أي خطط لتعامل القوات الأميركية مع المهاجرين، وإنها تقوم فقط ببعض مهام الدعم لإدارة الجمارك وحماية الحدود مثل مد أسلاك وبناء مخيم مؤقت لهم ولأفراد إدارة الجمارك.