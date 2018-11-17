أعلن المدير العام لمكتب تنمية صادرات المنتجات الصناعية والمنجمية بمؤسسة تطوير التجارة الايرانية، إن صادرات البلاد شهدت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 20 مارس/ آذار) نمواً بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم.

وقال مسعود كمالي أردكاني، الخميس، في حفل اليوم الوطني للصادرات: إنه تم خلال هذه الفترة تصدير ما قيمته 27 مليار دولار من السلع. وأضاف: ان 12 ملياراً من هذه الصادرات يتعلق بالمنتجات البتروكيماوية والسوائل الغازية، و3 مليارات و500 مليون دولار للمواد المنجمية، وأكثر من 5 مليارات للمحاصيل الزراعية، والبقية كانت للصناعة. وأوضح ان مواد التعدين والمنتجات البتروكميائية تشكل أكثر من 55 بالمائة من صادرات البلاد.

من جانبه، أعلن مساعد رئيس مكتب الشؤون الزراعية والصناعات التحويلية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية، بأن صادرات البلاد من المحاصيل الزراعية بلغت 3 مليارات و351 مليون دولار خلال سبعة أشهر.

وقال ناصر قدسي، في تصريح له الأربعاء الماضي، خلال الندوة الوطنية للتمر المنعقدة في مدينة بوشهر (جنوب ايران): إنه تم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس) تصدير 3 ملايين و673 ألف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 3 مليارات و351 مليون دولار. وأضاف: ان هذا الحجم من الصادرات يشير الى زيادة نسبتها 5ر16 بالمائة من حيث القيمة و18 بالمائة من حيث الزنة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال قدسي: انه خلال الأعوام الستة الأخيرة شهدت صادرات المحاصيل الزراعية زيادة، ما عدا الزبيب والفستق اللذين شهدا إنخفاضاً خلال العامين الأخيرين فقط. وأوضح بأن حصة التمور من الصادرات الايرانية حافظت على نموها بحيث بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الجاري 151 ألف طن بقيمة 179 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 70 بالمائة من حيث القيمة و25 بالمائة من حيث الزنة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفت قدسي الى أن الهند تعد السوق الرئيسية للتمر الايراني المصدر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها أكثر من 36 مليون دولار.

وفي السياق، أعلنت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية عن تصدير ما قيمته 4ر7 مليارات دولار لهذه المنتجات خلال الأشهر السبعة الأخيرة الى خارج البلاد. وبحسب المصدر نفسه، فقد بلغ إجمالي حجم الإنتاج البتروكيميائي خلال هذه الفترة في ايران 32 مليون طن. وتضطلع صناعات البتروكيمياء في ايران بدور كبير في دعم الاقتصاد الايراني خلال فترة الحظر الأمريكي الجائر الذي يعجز عن تقويض صادرات هذا المنتج لكونه يحظى برغبة كبيرة لدى الزبائن الأجانب.