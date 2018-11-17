قال مدير عام شؤون الموانئ والملاحة البحرية في ايران: ان الأنباء بشأن منع خروج بعض السلع من موانئ الإمارات باتجاه ايران، عقب الحظر الأمريكي الجائر ضد ايران، عارية عن الصحة تماماً.

وأكد روانبخش بهزاديان، الخميس، انه لم يتم أي منع أو إعاقة أو فرز للسلع بين ايران والإمارات؛ مبيناً ان عمليات التصدير والاستيراد قائمة كما كانت عليه سابقاً.

وأوضح رئيس شؤون الموانئ والملاحة البحرية قائلاً: ان الأنباء بشأن منع خروج بعض السلع من موانئ الإمارات باتجاه ايران لا تمت بصلة الى الموقع الإعلامي الرسمي لدائرة الجمارك للجمهورية الاسلامية الايرانية، كما ان مسؤولي الجمارك في البلاد لم يؤكدوا ذلك. وأشار بهزاديان الى أن التبادل التجاري بين ايران والإمارات مازال قائماً ولا توجد أي مشكلة في هذا الخصوص.

علما أن دولة الإمارات العربية المتحدة استوردت من ايران، خلال الأشهر السبعة الأخيرة، ما قيمته 4 مليار و637 مليون دولار لتصبح ثالث أكثر الدول استيرادا للبضائع من ايران. وقد بلغت قيمة صادرات الإمارات الى ايران خلال الفترة نفسها 3 مليارات و932 مليون دولار، لتكون ثاني أكبر دولة موردة للسع الى البلاد.